XV de France : Moefana, Bourgarit et Falatea ont été ménagés

Trois joueurs ont été ménagés. Ce mardi, à l'occasion de l'entraînement du XV de France, le centre Yoram Moefana, le talonneur Pierre Bourgarit, mais également le pilier Sipili Falatea ont ainsi été ménagés, à quelques jours seulement du deuxième et dernier test-match du XV de France prévu contre le Japon, du côté de Tokyo, dans le cadre de la tournée estivale effectuée par les Bleus. Ce samedi, du côté de Toyota, la France avait alors assez largement battu le Japon (42-23), à l'occasion de son premier test-match, pour ce qui correspond à la neuvième victoire consécutive pour les hommes de Fabien Galthié. Lors de cette rencontre, Moefana, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans et qui compte déjà pas moins de sept sélections à son actif, avait alors débuté ce fameux match contre les Brave Blossoms, et il avait même inscrit un essai.

Double béquille pour Bourgarit

Ce mardi, lors de la séance d'entraînement, touché à une cheville, il s'est contenté de trottiner au bord de la pelouse, tout en passant également entre les mains des kinés. De son côté, Bourgarit, aujourd'hui âgé de 24 ans et qui compte six sélections à son actif, souffre d'une double béquille à l'arrière de la cuisse mais également au niveau de la fesse. Lors du premier test-match contre le Japon, ce samedi, le pensionnaire du club de La Rochelle avait effectué son apparition à la 50eme minute de jeu, en remplacement de Peato Mauvaka, avant de devoir ensuite céder sa place à ce même Toulousain, à la 73eme minute de jeu. Enfin, l'oncle de Moefana, à savoir Falatea, aujourd'hui âgé de 25 ans et qui compte trois sélections à son actif, était également entré en cours de jeu dans ce même premier test-match contre le Japon, ce samedi. Ce mardi, il s'est contenté d'exercices sur un vélo.