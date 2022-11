XV de France : Les nouvelles sont « rassurantes » pour Baille

Plus de peur que de mal. Pourtant, ce samedi soir, Cyril Baille avait été contraint de quitter prématurément ses partenaires et de sortir sur blessure, dans la rencontre du XV de France, qui s'est imposé face à l'Afrique du Sud (30-26), championne du monde en titre, dans le cadre de sa tournée d'automne, du côté de Marseille. Ce dimanche, le pilier gauche a effectué des analyses qui se sont finalement révélées "rassurantes", par rapport au diagnostic initialement établi, d'après l'annonce effectuée par la Fédération française de rugby.

"Le premier diagnostic laissait craindre une hernie inguinale"

Via un communiqué partagé par l'AFP, la FFR a ainsi notamment déclaré, à son sujet : "Le premier diagnostic laissait craindre une hernie inguinale et la possibilité d'une intervention chirurgicale", alors que le joueur avait été "immédiatement transféré à l'hôpital", toujours selon la Fédération, qui a ajouté : "Les analyses réalisées sont rassurantes. Cyril Baille était de retour au sein du groupe après le match. Des examens complémentaires seront réalisés ces prochains jours pour connaître la durée de son indisponibilité." Ce deuxième test-match automnal particulièrement intense a laissé de nombreuses traces du côté des rangs du XV de France. Outre Baille, le trois-quarts centre Jonathan Danty a été victime d'une fracture du plancher orbital, dès le début de cette fameuse rencontre. Tandis que le deuxième ligne Thibaud Flament a subi, quant à lui, une commotion cérébrale. C'est ce dimanche 20, cette fois du côté de Toulouse, que l'équipe de France jouera alors son troisième et dernier match de cette tournée du mois de novembre. Avec, comme prochain adversaire, le Japon. Outre ces blessés, le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont devrait aussi manquer à l'appel. Lui qui a reçu un carton rouge après avoir bousculé en l'air l'ailier des Springboks Cheslin Klobe.