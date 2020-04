XV de France : La tournée en Argentine décalée en octobre ?

Les calendriers sportifs 2020 continuent d'être remodelés. Le rugby n'échappe évidemment pas aux chamboulements subis par la pandémie de coronavirus. C'est ainsi que la tournée du XV de France en Argentine, prévue initialement en juillet, est susceptible d'être décalée en octobre, selon les informations de RMC Sport. World Rugby devrait officialiser la nouvelle d'ici la fin de la semaine. A la base, les protégés de Fabien Galthié devaient rencontrer les Pumas les 4 et 11 juillet prochains.

L'Australie et l'Afrique du Sud pour finir ?

Ce report sera possible en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19, mais également de la réouverture des frontières pour les deux pays concernés par ces futurs affrontements. Ces derniers pourraient alors avoir lieu les 3 et 10 octobre prochains. A leur retour en France, les Bleus enchaîneraient ensuite avec quatre nouveaux matchs, cette fois à domicile. La rencontre contre la Géorgie, prévue initialement le 7 novembre à Saint-Etienne, pourrait être avancée au 24 octobre. Une semaine plus tard, le XV de France bouclerait alors le tournoi des VI Nations, contre l'Irlande. Enfin, les 7 et 14 novembre, l'Australie et l'Afrique du Sud pourraient bien être les prochains adversaires des Tricolores.