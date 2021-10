XV de France : Haouas forfait pour la tournée d'automne ?

Le XV de France devra faire sans Mohamed Haouas, au moins pour le début de la prochaine tournée d'automne des Bleus. C'est en tout cas ce qu'affirme, ce samedi, RMC Sport. Absent ce samedi avec son club de Montpellier, qui occupe aujourd'hui la huitième place du classement du championnat de France de Top 14 et qui accueillait Clermont, le pilier droit, aujourd'hui âgé de 27 ans et qui compte également un total de douze sélections en équipe de France, souffre actuellement d'une blessure musculaire. A l'issue de la très courte défaite contre Clermont (20-22), Philippe Saint-André, le manager de Montpellier, s'est exprimé sur son cas, en conférence de presse : « Il est blessé, il a un problème musculaire. La reprise n'est pas encore pour les prochains jours. Je ne suis pas sélectionneur mais pour l'instant il est blessé. Je ne pense pas qu'il jouera avant le (match contre le) Stade français dans trois semaines (le 6 novembre). Même s'il peut y avoir des miracles, et on l'espère. »

Galthié doit annoncer sa liste ce lundi

Après avoir disputé les cinq premiers matchs de cette nouvelle saison du championnat de France avec sa formation, Mohamed Haouas a ensuite manqué les deux derniers, contre l'Union Bordeaux-Bègles et puis ensuite celui face à Clermont, ce samedi. Arrivé en équipe de France il y a deux ans, Fabien Galthié a très souvent compté sur le pilier droit international français. Quoi qu'il arrive, le sélectionneur du XV de France doit annoncer, pas plus tard que ce lundi, sa liste de 42 joueurs retenus afin de participer à cette fameuse tournée d'automne. Cette dernière sera ainsi composée d'un total de trois test-matches. A Saint-Denis, les Français défieront l'Argentine, le 6 novembre prochain, puis la Géorgie, du côté de Bordeaux, le 14 novembre prochain, avant de revenir du côté de Saint-Denis, le 20 novembre prochain, pour jouer contre la Nouvelle-Zélande.