XV de France - Galthié : « Très fier du comportement des joueurs »

De la fierté évidemment ! C'est le sentiment le plus fort qui anime Fabien Galthié après l'exploit décroché par ses troupes en Australie suite à une disette interminable de 31 ans. « On retient la victoire qu'on cherche depuis le début de la tournée tout simplement. Je suis très fier du comportement des joueurs » a répondu l'ancien demi de mêlée international, interrogé par Rugbyrama. Une fierté légitime. Ses joueurs se sont surpassés pour arracher la victoire grâce à une ultime pénalité, découlant d'une mêlée atypique et dévastatrice.



Alors que le 2e ligne Geraci avait quitté la pelouse blessé, il a été suppléé par... Bouthier, décalant ainsi le trois-quarts centre Danty en 3e ligne et donc le flanker Woki en 2e ligne, au cœur de la bataille, lui qui avait été pétrifié par des crampes. Malgré ces retouches forcées par les faits de jeu, la mêlée bleue s'est sublimée de manière fantastique.

« Les joueurs ont touché du doigt l’irrationnel »

«On était dans le dur Killian Geraci est sorti tôt, ce sont des moments particuliers car les joueurs ont touché du doigt l’irrationnel. Comme je l'ai dit mercredi dernier après la défaite, il nous fallait du caractère. Et sur cette action il n'y avait pas de questions à se poser, les joueurs rentrés étaient prêts à renverser la mêlée » s'est félicité le sélectionneur. Cette mêlée représente la partie visible de l'iceberg car selon Fabien Galthié ce groupe vit bien et a une âme avant tout.



« La défense c’est la structure et l'épine dorsale d’une équipe. Une équipe qui défend c’est une équipe solidaire. On vit comme on défend et aujourd’hui c’était un nouvel exemple après la bonne prestation réalisée au premier test » a ajouté le technicien. L'exploit du XV de France sera-t-il suivi d'une nouvelle performance extraordinaire ? Réponse ce samedi à 12H (heure française). Avant cette troisième confrontation, Fabien Galthié compte « profiter du peu de temps qu'il nous reste ensemble, demain il y a la fête nationale et nous souhaitons vivre cela de manière délicieuse, mais aussi avec détermination. (...) Et nous allons tranquillement avancer vers ce troisième test. »