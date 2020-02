XV de France – Galthié : « Se faire respecter »

Fabien Galthié, le quart de finale de la dernière Coupe du Monde est-il encore présent dans les têtes ?

Aujourd’hui, je pense que c’est une autre histoire. La Coupe du Monde, c’était avant, et, aujourd’hui, le match que l’on se prépare à jouer depuis deux semaines va arriver dans deux jours. Donc on se concentre sur nos forces et notre organisation du moment, sur notre méthode de travail, qui est différente et a évolué depuis les périodes passées, sur notre vision. Les joueurs aussi ont évolué, donc on est sur une autre histoire, et on imagine un autre scénario, ne serait-ce que parce que l’environnement dans lequel on va évoluer à Cardiff sera différent de la neutralité du Japon.

Galthié : « L'enjeu majeur, c'est montrer qui nous sommes »

Dans quel état d’esprit abordez-vous ces retrouvailles ?

On va à Cardiff pour se faire respecter et pour montrer qui nous sommes. On a besoin de se faire respecter. Nous souhaitons que le rugby français se fasse respecter et nous mettons tout en œuvre pour que ce soit le cas. On ne peut pas nous empêcher d’être ambitieux. Nous respectons le cadre dans lequel nous allons jouer comme nous respectons la passion que peuvent avoir les Gallois pour leur équipe. Nous sommes très heureux de nous rendre à Cardiff pour montrer qui nous sommes. Ça, c’est l’enjeu majeur.