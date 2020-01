XV de France : Galthié laisse 14 joueurs à la disposition de leurs clubs

La liste des 28 Bleus

Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon), Mohammed Haouas (Montpellier), Camille Chat (Racing 92), Julien Marchand (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Willemse (Montpellier), Romain Taofifenua (Toulon), Boris Palu (Racing 92), Charles Ollivon (Toulon), François Cros (Toulouse), Grégory Alldritt (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), Alexandre Fischer (Clermont), Sekou Macalou (Stade Français), Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Romain Ntamack (Toulouse), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Gaël Fickou (Stade Français), Virimi Vakatawa (Racing 92), Arthur Vincent (Montpellier), Damian Penaud (Clermont), Gabriel Ngandebe (Montpellier), Vincent Rattez (La Rochelle), Teddy Thomas (Racing 92) et Anthony Bouthier (Montpellier).

Fabien Galthié fait des choix. En pleine préparation de la première rencontre du tournoi des 6 Nations contre l'Angleterre (dimanche 2 février, 16h00 au Stade de France),. L'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos, le Bordelais Cameron Woki ou encore le Toulonnais Louis Carbonel ont été invités à quitter Nice, et le stade des Arboras, et à retourner dans leurs clubs respectifs. Tous les rugbymen concernés sont laissés à la disposition de leurs formations, à l'occasion de la 14eme journée du Top 14, prévue ce week-end. Jean-Baptiste Gros (Toulon), Wilfrid Hounkpatin (Castres), Peato Mauvaka (Toulouse), Kilian Geraci (Lyon), Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles), Selevasio Tolofua (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles), Julien Hériteau (Toulon), Gervais Cordin (Toulon), Lester Etien (Stade Français) et Kylan Hamdaoui (Stade Français) sont également dans ce cas. Tous ces joueurs retrouveront ensuite leur place avec les Bleus.