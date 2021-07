XV de France : Galthié et Jelonch ont des motifs de satisfaction malgré la défaite

Le XV de France n’a pas terminé sa tournée en Australie sur un dernier exploit. Sur la pelouse de Brisbane, les joueurs de Fabien Galthié se sont inclinés d’une très courte marge face à des Wallabies très tôt réduits à quatorze (33-30). « C'est une incroyable expérience que nous venons de vivre avec cette équipe toute neuve, tout en construction », a confié l’entraîneur tricolore face à la presse, assurant que ses joueurs ont été « grandioses, tous à leur manière » et que le groupe « a été exemplaire de bout en bout » durant cette tournée dans l’Hémisphère Sud. Malgré la défaite, Fabien Galthié a vu du positif dans la prestation de son équipe, notamment au niveau du jeu offensif. « On sentait depuis deux tests que l'équipe commençait à se construire, qu'il y avait plus de réflexes collectifs, a confié l’ancien demi de mêlée. Effectivement, c'est un match où on a été plus cohérents offensivement, on a pu marquer trois essais, c'est positif. » Pour tenter d’expliquer cette défaite en toute fin de match, Fabien Galthié a invoqué « des petites décisions dans notre camp qui auraient pu être plus claires ».

Galthié heureux du comportement de ses joueurs

N’oubliant pas que le groupe qui a fait le déplacement en Australie a été « fait le lendemain des demi-finales du Top 14, avec des joueurs convoqués le dimanche à Marcoussis », l’entraîneur du XV de France a vu durant ces trois rencontres des joueurs qui « ont fait honneur au maillot bleu ». Malgré un trophée qui a encore une fois échappée à l’équipe de France, Fabien Galthié retient que son équipe a été une nouvelle fois près du but. « On a beaucoup d'informations intéressantes qui vont nous aider à progresser », a-t-il ajouté. Une tournée qui a également permis une très large revue d’effectif, ce qui était aux yeux du staff tricolore un des objectifs. « C'était l'objectif aussi de découvrir des joueurs, de leur faire découvrir le rugby international, ou du moins les formater pour les faire matcher à ce niveau-là », a assuré Fabien Galthié, qui espère « que le groupe France se nourrisse de cette émulation » en vue des prochaines échéances et, surtout, de la Coupe du Monde 2023.

Jelonch : « Tout le monde voulait aller chercher la gagne »

A l’image de son entraîneur, le capitaine du XV de France pour cette tournée Anthony Jelonch a confié face à la presse être « très fier de cette équipe, sur les trois matchs » et s’est présenté comme « un capitaine heureux » au terme d’une « aventure extraordinaire » durant laquelle les joueurs ayant fait le déplacement ont « créé des liens énormes ». A l’image du premier test-match face aux Wallabies, les Bleus ont vu la victoire les fuir sur la dernière action mais Anthony Jelonch l’a assuré, il n’y a pas de regrets au sein du groupe France. « Avant le match, on avait discuté de la possibilité d'avoir une dernière opportunité et tout le monde voulait aller chercher la gagne, a confié le troisième-ligne centre. On ne regrette rien de cette dernière action. En plus, la pénalité en question à la fin est située à 50 mètres en coin. » N’ayant pas pu éviter le sujet de la faute de Marika Koroibete qui a valu à l’ailier australien un carton rouge dès la 5eme minute, le capitaine des Bleus a considéré la sanction comme « logique » mais également que ce « fait de jeu » a remobilisé les Wallabies. « Les Australiens ont fait un très bon match après, ça les a peut-être galvanisés », assure le capitaine tricolore.