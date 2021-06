XV de France : Galthié dévoile sa liste pour la tournée en Australie avec 22 nouveaux

Le staff du #XVdeFrance a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour les 3 rencontres face aux @wallabies !#AUSFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/qh2tBlRYrB

— France Rugby (@FranceRugby) June 20, 2021

Le groupe des 42 joueurs

La liste est tombée. Ce dimanche, Fabien Galthié, le sélection du XV de France, a dévoilé sa liste de 42 joueurs qui prendront part à la tournée en Australie, lors de ce mois de juillet, par la voix de la Fédération française de rugby (FFR). Parmi les heureux élus, on note la présence de 22 nouveaux.Ces nouveaux noms font leur apparition car la plupart des autres cadres tricolores ont été laissés au repos. De plus, Galthié ne peut profiter des joueurs finalistes du Top 14 et qui évoluent dans les clubs de Toulouse et de La Rochelle. Cette large revue d'effectif n'est donc une surprise pour personne. Pour rappel, la France affrontera l'Australie à trois reprises : le 7 juillet à Sydney, le 13 à Melbourne et le 17 à Brisbane.AZAGOH Pierre-Henri (Stade Français Paris), BAMBA Demba (Lyon OU), BARASSI Pierre-Louis (Lyon OU), BARLOT Gaëtan (Castres Olympique), BÉCOGNÉE Alexandre (Montpellier HR), BOUTHIER Anthony (Montpellier HR), BUROS Romain (Union Bordeaux-Bègles), CARBONEL Louis (RC Toulon), CAZEAUX Cyril (Union Bordeaux-Bègles), CORDIN Gervais (RC Toulon), COUILLOUD Baptiste (Lyon OU), CRETIN Dylan (Lyon OU), DANTY Jonathan (Stade Français Paris), DIALLO Ibrahim (Racing 92), ETRILLARD Anthony (RC Toulon), FALATEA Sipili (AS Clermont Auvergne), FISCHER Alexandre (AS Clermont Auvergne), FORLETTA Enzo (Montpellier HR), FOURCADE Etienne (AS Clermont Auvergne), GERACI Killian (Lyon OU), GROS Jean-Baptiste (RC Toulon), HASTOY Antoine (Section Paloise), HERITEAU Julien (RC Toulon), HOUNKPATIN Wilfrid (Castres Olympique), IRIBAREN Teddy (Racing 92), JAMINET Melvyn (USA Perpignan), JELONCH Anthony (Castres Olympique), LE BAIL Clovis (Section Paloise), MACALOU Sekou (Stade Français Paris), PENAUD Damian (AS Clermont Auvergne), PESENTI Baptiste (Section Paloise), RAKA Alivereti (AS Clermont Auvergne), SEGONDS Joris (Stade Français Paris), SOBELA Patrick (Lyon OU), TAOFIFENUA Romain (RC Toulon), THOMAS Teddy (Racing 92), VANVERBERGHE Florent (Castres Olympique), VILI Tani (AS Clermont Auvergne), VILLIÈRE Gabin (RC Toulon), VINCENT Arthur (Montpellier HR), WALCKER Quentin (USA Perpignan), WOKI Cameron (Union Bordeaux-Bègles).