La liste des joueurs renvoyés dans leurs clubs

Le groupe du XV de France a perdu quatorze joueurs, dont deux sur blessure. Dans un premier temps, ce mercredi, le manager de l'équipe de France de rugby, à savoir Raphaël Ibañez, a confié que le groupe était passé de 42 à 40 éléments. Dans des propos rapportés par l'AFP, l'ancien talonneur du XV de France a ainsi notamment confié, à ce sujet :Ces deux malheureux sont, d'une part, l'arrière Romain Buros, pensionnaire du club de Bordeaux-Bègles. Le joueur, âgé aujourd'hui de 24 ans, n'a encore jamais porté le maillot de l'équipe de France. Depuis son dernier match disputé avec sa formation de l'UBB, il « se ressent d'un choc reçu à l'épaule ». Enfin, d'autre part, on retrouve ainsi également le deuxième ligne Florian Verhaeghe, qui porte les couleurs de Montpellier.Ce dernier, aujourd'hui âgé de 24 ans, ne compte aucune sélection à son actif. Sa « béquille » l'obligera donc d'attendre, à ce niveau-là. Selon Ibañez et « en accord avec son manager Philippe Saint-André », le voilà, plus tôt que prévu, de retour au sein de son club du MHR., dans le cadre de la tournée d'automne, contre la Géorgie. Une rencontre qui se déroulera du côté de Bordeaux, pas plus tard que ce dimanche. Une deuxième rencontre qui intervient après la victoire des Bleus contre l'Argentine (29-20). Quant au troisième et dernier adversaire du XV de France, il s'agira de la Nouvelle-Zélande. Plus tard dans la journée, la Fédération française de rugby a donc officialisé le nom des douze autres joueurs mis à disposition de leur club, dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR.Dorian Aldegheri (Toulouse, 9 sélections), Alexandre Bécognée (Montpellier, 1 sélection), Dylan Cretin (Lyon, 10 sélections), Ibrahim Diallo (Racing 92, 1 sélection), Killian Geraci (Lyon, 3 sélections), Dany Priso (La Rochelle, 14 sélections), Florian Verhaeghe (Montpellier, 0 sélection), Pierre-Louis Barassi (Lyon, 3 sélections), Romain Buros (Bordeaux-Bègles, 0 sélection), Brice Dulin (La Rochelle, 36 sélections,) Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 2 sélections) Vincent Rattez (Montpellier, 8 sélections), Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sélection), Tani Vili (Clermont, 0 sélection).