XV de France : Brunel retrouve l'Italie !

Jacques Brunel (66 ans) reprend du service ! L'ancien sélectionneur du XV de France était sans poste depuis la dernière Coupe du Monde, l'année dernière au Japon, et l'élimination de ses Bleus en quarts de finale face au pays de Galles avec cette fameuse défaite d'un point (20-19) sur la pelouse d'Oita marquée par l'expulsion de Sébastien Vahaamahina, qui avait probablement coûté la demi-finale aux Tricolores. Cette déception digérée, le Gersois va faire son retour sur un banc dès lundi. Le club italien de Valorugby Emilia a en effet annoncé dimanche sur son compte Facebook que le Gersois allait intégrer l'encadrement de ce pensionnaire du Top 12 (l'équivalent de notre Top 14) en tant que conseiller technique (« consultant auprès du personnel technique », pour reprendre les termes exacts du communiqué).





Brunel ne sera pas dépaysé !

Brunel, resté sélectionneur de la Squadra Azzurra pendant cinq ans (de 2011 à 2016) va donc retrouver l'Italie et son championnat, qu'il connaît très bien. En revanche, si celui qui avait succédé au Sud-Africain Nick Mallett en mai 2011 aux commandes de la sélection italienne ne sera pas dépaysé, il effectuera ses premiers pas au sein du championnat italien, le tout dans un club transalpin, lui qui n'avait connu jusqu'alors en Italie que cette expérience comme sélectionneur de la Nazionale. Au Valorugby Emilia, l'ancien arrière de Grenoble retrouvera deux de ses proches : Roberto Manghi, directeur technique du club, et Williami Vaki, qu'il a eu sous ses ordres du temps où il entraînait Perpignan (entre 2007 et 2011).

« Nous saluons son retour ! »

« Les chemins de Jacques Brunel et Valorugby se croisent à nouveau, peut-on lire sur le compte Facebook duy Valorugby Emilia. C'est en effet en 2016 que l'ancien entraîneur de l'Italie et de la France France a baptisé le projet Valorugby. Maintenant, l'entraîneur qui a amené l'Italie à son apogée dans les Six Nations (quatrième place) revient en Italie en choisissant les Diables dont il sera consultant auprès du personnel technique. L'arrivée de Brunel est prévue pour cet après-midi (dimanche), demain déjà à la Canalina pour les premiers entraînements. Nous saluons son retour ! » A voir le sourire radieux du technicien français sur la photo associée à cette publication, nul doute que ce come-back lui procurera le plus grand plaisir également.