XV de France : Bourgarit seul blessé, alerte au typhon dans la semaine

La météo est décidément au centre de toutes les attentions lors de la Tournée d'été du XV de France au Japon. Samedi, les Bleus ont remporté leur premier match contre les Brave Blossoms (42-23) sous la chaleur à Aichi, avec 34°c au thermomètre et une très forte humidité, ce qui a contraint l'arbitre a arrêté la rencontre à plusieurs reprises pour des "pauses fraicheur". Et la semaine prochaine, alors qu'ils prépareront leur deuxième match, prévu à Tokyo samedi (7h50 heure française), c'est un typhon qui pourrait perturber les hommes de Fabien Galthié. Une alerte a en effet été lancée pour mercredi ou jeudi, et la pluie a déjà fait son apparition ce dimanche, faisant descendre la température à 26°c. Rappelons que rugby, Japon et typhon ont déjà été dans l'actualité en 2019, lorsque trois matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde avaient dû être annulés en raison du passage du typhon Hagibis : France - Angleterre, Nouvelle-Zélande - Italie et Namibie - Canada.

Edwards ne viendra pas au Japon

En attendant de voir si ce typhon aura de grosses conséquences sur la préparation des Bleus (voire sur le match ?), le staff des Bleus a été rassuré de constater que le premier test-match n'avait presque pas laissé de traces. Seul le talonneur de La Rochelle Pierre Bourgarit (24 ans, 6 sélections), auteur d'un essai sur un ballon porté, souffre d'une béquille, assez légère, derrière la cuisse. Il devrait toutefois pouvoir prendre part au deuxième match. Par ailleurs, le manager des Bleus Raphaël Ibanez a fait savoir que l'entraîneur-adjoint de la défense, Shaun Edwards, resté en France pour cause de test positif au covid, ne viendra pas au Japon. « Nous avons jugé plus raisonnable qu'il ne se déplace pas jusqu'à nous et qu'il continue son travail à distance avec le staff », a déclaré l'ancien talonneur.