XV de France : Atonio forfait, Aldegheri appelé

L'habituel titulaire du poste, Mohamed Haouas, aussi forfait

Changement en équipe de France. En effet, comme annoncé pas plus tard que ce lundi par la Fédération française de rugby (FFR), via son compte Twitter officiel, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a décidé de faire appel à Dorian Aldegheri, pensionnaire de Toulouse, pour que son groupe reste constitué de 42 éléments. Ce dernier sera chargé de suppléer. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Atonio compte déjà un total de 37 sélections au compteur. Ce dimanche soir, à l'occasion de la très large victoire de La Rochelle, contre Toulon (39-6), en clôture de la 8eme journée de Top 14, le puissant pilier droit international français, d'origine néo-zélandaise, a inscrit un essai. Aujourd'hui âgé de 28 ans, Dorian Aldegheri compte déjà un total de huit sélections à son actif et va forcément faire en sorte d'accroître ce total. Une convocation qui arrive au meilleur des moments pour celui qui vient tout juste de revenir de blessure, après quelques soucis physiques à ses deux mollets.Aldegheri rejoindra Demba Bamba, le pensionnaire de Lyon, ainsi que Wilfrid Hounkpatin, joueur de Castres. Quant au titulaire habituel à ce poste, à savoir Mohamed Haouas, pensionnaire de Montpellier, il avait déjà dû déclarer forfait, en raison d'une blessure. Le groupe de 42 joueurs du XV de France, qui se réunit du côté du centre national de Marcoussis, à partir de cette semaine, va préparer les différents tests d'automne prévus au programme.Un total de trois rencontres est prévu, à l'occasion de ce mois de novembre. En effet, le 6 novembre prochain, du côté du Stade de France, les Bleus accueilleront alors l'Argentine, avant d'enchaîner, le 14 novembre prochain du côté de Bordeaux, avec la réception de la Géorgie, puis de revenir du côté du Stade de France, le 20 novembre prochain, pour un ultime duel prévu face à la Nouvelle-Zélande.