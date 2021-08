XIII : Fifita placé dans un coma artificiel

Cronulla Sharks forward Andrew Fifita has been placed in an induced coma after he was rushed into the intensive care unit of Royal Brisbane Hospital last night https://t.co/4zaINKLjm4

Un grand monsieur du XIII

. Depuis plusieurs semaines, toutes les écuries de la prestigieuse NRL de rugby à XIII de l'île-continent sont réunies dans l'état du Queensland afin de limiter les déplacements alors que le Covid-19 touche de plus en plus de monde en Australie. C'est au Dolphin Stadium de la cité balnéaire que s'est tenue ce dimanche la rencontre entre les Sharks de Cronulla et les Knights de Newcastle dans le cadre de la 22eme journée.Pilier des Sharks au physique surdimensionné (1m95, 120kg), Andrew Fifita a pris part à cette rencontre au cours de laquelle il a été touché, vraisemblablement par un plaquage de Tyson Frizell, 2eme ligne de Newcastle. Pensant être en mesure de reprendre part aux débats, l'ex-pilier des West Tigers était revenu sur la pelouse avant de rapidement retourner sur la touche. Progressivement,Transféré à l'hôpital, Andrew Fifita souffrait en réalité d'une fracture du larynx !, son pronostic vital n'est pas engagé et il devrait être réveillé dans un bref délai. Son club de Cronulla, dans la banlieue de Sydney, a rassuré ce mardi en affirmant que l'opération s'est passée sans problème. Andrew Fifita devra néanmoins observer une courte période de repos au centre hospitalier où il a subi l'intervention avant de poursuivre sa convalescence dans un autre hôpital.A 32 ans, Andrew Fifita ne devrait pas retrouver les terrains de NRL avant la saison prochaine. Il a pour rappel remporté le championnat australien de NRL avec les Sharks en 2016. Trois ans plus tôt,