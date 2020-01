World Rugby : Un tandem Beaumont-Laporte à la tête du rugby mondial ?

Président de World Rugby depuis mai 2016, après avoir été président de la Fédération anglaise puis vice-président de l’institution mondiale, Bill Beaumont (68 ans en mars) est candidat à un deuxième mandat, pour l’élection de mai prochain. Alors que son vice-président actuel est l’Argentin Agustín Pichot, qui devrait se présenter lui aussi à la présidence, Beaumont (ancien deuxième ligne international anglais) a décidé de faire campagne avec le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, pour le poste de vice-président.

Deux élections en 2020 pour Laporte

« Après avoir consulté mes collègues des fédérations et des régions ainsi que ma famille, je peux confirmer que je suis candidat à ma réélection au poste de président de World Rugby lors de la réunion du Conseil au mois de mai, écrit Bill Beaumont dans un communiqué. Je ferai équipe avec le président de la FFR Bernard Laporte qui sera mon candidat à la vice-présidence. Bernard est un grand serviteur du rugby et il partage ma vision d'un sport puissant, durable et inclusif offrant encore plus de possibilités d'expansion et de croissance. J'ai vraiment apprécié ce mandat de quatre années et j'ai toujours cherché à diriger le rugby mondial en m'engageant à tous les niveaux de notre sport pour comprendre ce qui compte vraiment pour nos fédérations, nos joueurs, nos fans, nos diffuseurs et nos partenaires commerciaux. » Rappelons que les élections à la FFR auront lieu, quant à elles, à la fin de l’année.