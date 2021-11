World Rugby : Des joueurs bientôt autorisés à représenter leur pays d'origine ?

World Rugby va-t-elle renverser la table concernant les sélections nationales ? Depuis de longues années, des équipes telles la Nouvelle-Zélande ou l’Australie garnissent leurs rangs avec des joueurs issus des iles du Pacifique tels les Tonga, les Samoa ou les Fidji. Or, avec la réglementation actuelle en la matière, tout joueur ayant porté le maillot d’une sélection nationale ne peut pas en porter un deuxième durant sa carrière. Une mesure qui prive ainsi les sélections du Pacifique de joueurs de grand talent mais qui ont perdu leur place chez les Wallabies ou encore les All Blacks. Toutefois, selon les informations du magazine Midi Olympique, la donne pourrait prochainement changer, à temps pour la prochaine Coupe du Monde, organisée en France à l’automne 2023. Un vote est d’ores-et-déjà prévu pour le 24 novembre prochain et, à cette occasion, World Rugby demandra à ses membres de se prononcer sur une évolution des règles d’éligibilité des joueurs internationaux. Selon le projet voulu par les dirigeants de la fédération internationale, un joueur n’ayant pas été sélectionné pendant trois ans révolus aura l’occasion de changer de nationalité sportive.

Un projet largement soutenu dans l’Hémisphère Sud

Mais des garde-fous ont été imaginés pour éviter toute dérive. En effet, les joueurs concernés ne pourront alors évoluer que pour leur pays d’origine, que ce soit par leur ascendance ou bien par leur lieu de naissance. Un des exemples les plus criants d’une telle évolution réglementaire serait la possibilité pour le décrié trois-quarts polyvalent Israel Folau, né dans la banlieue de Sydney, sélectionné à 73 reprises par l’Australie mais écarté depuis 2018 après ses prises de positions controversées, de porter les couleurs de la sélection des Tonga, d’où ses parents sont originaires. Une mesure qui a déjà été soutenue par des joueurs tels Ngani Laumape ou encore Ardie Savea mais également par le sélectionneur gallois Wayne Pivac, qui y voit un moyen d’élever le niveau à l’échelle mondiale. « Il y a tant de joueurs fantastiques des îles du Pacifique qui ont joué pour d’autres nations, a rappelé le technicien néo-zélandais. Pour eux, pouvoir revenir après une période d’arrêt ne fera, à mon sens, que renforcer les nations insulaires, ce qui renforcera le rugby mondial. » Toutefois, il faudra que 39 fédérations membres de World Rugby se prononcent en faveur d’un tel changement pour qu’il entre en vigueur.