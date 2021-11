United Rugby Championship : Touchés par le coronavirus, le Munster et Cardiff Rugby doivent rester en Afrique du Sud

Update:

Cardiff Rugby, les doutes sur un cas positif au nouveau variant

L'Afrique du Sud est au cœur de l'actualité mondiale en raison de la propagation du nouveau variant « Omicron » de coronavirus, dont les contaminations se multiplient désormais en Europe. L'apparition de cette nouvelle souche du virus ne fait pas les affaires du Munster et de Cardiff Rugby. Les franchises irlandaise et galloise du United Rugby Championship ont fait le voyage dans l'Hémisphère Sud mais la dégradation de la situation sanitaire a conduit les organisateurs de la compétition à reporter les rencontres programmées en terres sud-africaines. Désireux de rejoindre l'Europe, le Munster et Cardiff Rugby voient leurs malheurs prendre une ampleur plus importante. Ils se retrouvent bloqués en Afrique du Sud après avoir relevé respectivement un et deux cas positifs au coronavirus.« Les résultats ont identifié un cas positif. En prenant toutes les précautions et en donnant la priorité à la santé et au bien-être de tous, Munster Rugby ne voyagera pas aujourd’hui (dimanche) et retournera à son hôtel pour une période d’isolement en priorité », a déclaré la franchise irlandaise, contrainte de prendre son mal en patience et rester au Cap en attendant les « conseils des autorités sanitaires ». Du côté de Cardiff, l'inquiétude grimpe puisque l'un des deux cas détectés « est suspecté d’être le nouveau variant Omicron ». « Cardiff Rugby continue de travailler avec la South African Rugby Union, la Welsh Rugby Union et les autorités de santé publique en Afrique du Sud et à l'étranger pour décider de la marche à suivre », annoncent les Gallois dans une note officielle. Les deux autres formations européennes présentes en Afrique du Sud pour l'United Rugby Championship, les Scarlets (Pays de Galles) et les Zebre (Italie), ont pu quitter le pays.