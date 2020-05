Une Coupe du Monde bis en 2021 ?

The Telegraph rapporte que Francis Baron, ancien directeur exécutif de la Fédération anglaise (RFU), planche actuellement sur un projet de « Coronavirus Cup of World Rugby ». 16 nations (Afrique du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine, Angleterre, France, pays de Galles, Irlande, Samoa, Tonga, Fidji, Écosse, Italie, États-Unis et Canada) seraient ainsi concernés par cette compétition qui pourrait avoir lieu à l'été 2021. 31 matchs se tiendraient pendant 6 semaines au Royaume-Uni dans les les stades de la Coupe du Monde 2015 plus le Principality Stadium de Cardiff, Murrayfield (Édimbourg) et l'Aviva Stadium (Dublin).

Quelle place dans le calendrier ?

Avec cette compétition, l'idée est de générer des revenus pour venir en aide aux fédérations en difficulté avec la crise du coronavirus. 100 % des profits seraient ainsi distribués aux nations participantes. Entre 225 et 280 millions d'euros pourraient ainsi être récoltés selon Baron. Reste à savoir si cette compétition qui pourrait se dérouler en été sans plus de précisions sur les dates parviendra à se faire une place dans le calendrier.