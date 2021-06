TQO : Carton plein pour les Bleus et les Bleues

Des victoires écrasantes pour les Bleues et les Bleus

Les équipes de France masculine et féminine de rugby à 7 se trouvent ce week-end à Monaco pour un enjeu de taille, décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le maillot bleu ne pouvait pas mieux débuter son Tournoi de Qualification Olympique ce samedi sur la pelouse du Stade Louis-II. Les coéquipiers de Gabin Villière ont signé une très bonne entrée en matière en dominant aisément (40-0) la Jamaïque dans la matinée. Auteurs de six essais, les Bleus ont inscrit leurs premiers points au bout de cinq minutes puis ont déroulé, notamment en seconde période. Derrière, ils se sont appuyés sur la confiance acquise sur ce premier match pour prendre le dessus (43-7) sur le Chili, rencontre dans laquelle l’écart était déjà important à la mi-temps (26-0).« Nous sommes plutôt satisfaits de la journée même si nous n’avons que deux matchs à disputer avec le forfait de l’Ouganda. On s’adapte comme depuis un an, a réagi Marvin O’Connor après les deux premières sorties réussies. On prend un seul essai sur les deux premières rencontres, c’est une bonne chose. Nous sommes appliqués à rester dans le projet et c’est plutôt prometteur pour la deuxième journée. » Il leur restera une rencontre à jouer ce dimanche (13h58) contre Hong Kong avant les demi-finales. L’équipe de France féminine, elle, n’a joué qu’un seul match avant ses deux autres prévus ce samedi soir (19h33) contre la Colombie et dimanche face à Hong-Kong (12h31). Elle a montré un très beau visage à l’instar des garçons en s’imposant (49-0) devant Madagascar, grâce à sept essais dont un triplé de Lina Guérin. Pour se qualifier pour les Jeux, Jean-Pascal Barraque et les siens devront remporter le tournoi tandis que Fanny Horta et ses coéquipières doivent se hisser en finale.