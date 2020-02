Tournoi des 6 Nations : Vers un report des deux derniers matchs de l'Italie ?

Le Tournoi des 6 Nations ne devrait pas y couper. L'épidémie touchant désormais le Nord de l'Italie, nombreuses sont les compétitions internationales aujourd'hui menacées par la propagation du virus. Et la liste s'allonge au fil des minutes et des jours. Ainsi, au lendemain des inquiétudes liés à trois des rendez-vous les plus importants du cyclisme italien chaque saison (Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et le Giro), un sérieux doute plane maintenant sur le maintien des deux prochains matchs de l'équipe d'Italie dans le Tournoi des 6 Nations : en Irlande le 7 mars prochain et à Rome pour la venue de l'Angleterre au stade olympique une semaine plus tard (14 mars). L'épidémie pourrait en effet contraindre les organisateurs à ne pas se faire jouer les deux rencontres aux dates prévues. Une probabilité à laquelle les déclarations dans The Guardian mardi du ministre irlandais de la santé Simon Harris a donné encore plus de corps.

Trois matchs de rugby annulés en Italie ce week-end

« Le match de rugby est quelque chose qui mérite une attention considérable. Cette situation évolue. Les activités du week-end ont montré que le coronavirus et le chemin qu'il pourrait emprunter sont encore méconnus. Il y aura de grandes décisions dans les prochains jours. Plus particulièrement, je pense au match Irlande-Italie », n'a pas caché Harris, alors que le coronavirus avait déjà chamboulé le programme du rugby en Italie ce week-end, avec l'annulation de deux rencontres de Pro14 concernant les formations italiennes de Zebre (contre les Ospreys à Parme) et du Benetton Trévise (contre l'Ulster à domicile). Le match du Tournoi des 6 Nations féminin entre l'Italie et l'Ecosse n'avait pas échappé lui non plus à cette vague d'annulations ou de reports. « Les Six Nations surveillent cette situation de très près et sont en contact régulier avec la [Fédération italienne] et tous les autres syndicats et fédérations ainsi qu'avec les autorités locales et les organisations de santé compétentes », avait alors indiqué l'organisation dans un communiqué. La décision concernant les matchs Irlande-Italie et Italie-Angleterre devrait rapidement tomber.