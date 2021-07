Tournoi des 6 Nations (U20) : Les Bleuets terminent deuxièmes

Louis Bielle Biarrey finishes off a clever quick kick! 💫

France extend their lead in the closing phase!

Biarrey fait définitivement la différence



☘️🇫🇷 Les Bleuets terminent par 𝑼𝑵𝑬 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 ! 💪

Vainqueurs 34-23 des Irlandais sur la pelouse galloise lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations U20,Et revient naturellement à l'esprit cette défaite face aux Anglais lors du premier match qui coûte cher à l'arrivée aux Tricolores, uniquement battus face au vainqueur du tournoi et invaincus depuis. Une dynamique que le demi de mêlée Nolan Le Garrec, qui a ouvert le score mardi contre l'Irlande, et ses coéquipiers ont confirmé en s'imposant lors de cette dernière sortie du Tournoi qui leur avait réservé les Irlandais pour finir.Un adversaire coriace qui a posé beaucoup de problèmes aux Bleuets. Ce sont d'ailleurs les Irlandais, par Osborne, qui ont marqué le premier essai de ce match, après douze minutes de jeu. La France n'a mis que six minutes à réagir, de nouveau par Le Garrec, à la conclusion d'une magnifique séquence collective. Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup, et après les essais de Bochaton et Mallez pour les Français, Kendellen s'est attaché à relancer lui aussi la rencontre, dominée à la pause (24-20) par l'équipe de France. Le quatrième essai des Bleuets, marqué par l'ailier Louis Bielle Biarrey après l'heure de jeu, a donné de l'air aux Bleuets, et l'essai du capitaine adverse Loughnane à la dernière minute n'a rien changé à ce succès qui se dessinait depuis les premières minutes pour les Français. Dommage qu'il y ait eu cette défaite d'entrée face à l'Angleterre.