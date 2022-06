Tournée d'été - Japon : Leitch titulaire, Sakate capitaine, deux nouveaux sur le banc

Le sélectionneur compte sur la chaleur

Le XV japonais :

Les remplaçants :

Samedi au Toyota Stadium d'Aichi, le Japon défie le XV de France pour le premier des deux matchs entre les deux équipes, qui se retrouveront également le samedi suivant. Après avoir battu l'Uruguay 34-15 puis 43,7, les Brave Blossoms passent à la vitesse supérieure face à ces Bleus contre qui ils ne partiront pas favoris., et on y retrouve notamment le troisième ligne Michael Leitch, qui honorera sa 74eme sélection, et le capitaine et talonneur Atsushi Sakate, qui fêtera sa 29eme. Sur le banc, on retrouvera deux petits nouveaux, le pilier Yukio Morikawa et l'ailier Taichi Takahashi.« Je suis vraiment confiant quant à l'application de nos joueurs. Ils se sont entraînés dur, ont été très assidus et nous tenons vraiment à faire une bonne performance. Nous cherchons à créer de la profondeur et de la compétition à chaque poste, donc je suis vraiment encouragé par les gars qui entreront en jeu contre la France et par la façon dont ils mettront la pression sur les autres joueurs. Les Français sont très forts au moment de la mêlée et ils jouent un jeu de puissance. C'est ce que la France apportera au match et il faut être capable de gérer ça., tout en gardant à l'esprit que nous devons trouver le bon équilibre et comprendre que la chaleur va jouer un grand rôle (une température de 30°c est attendue au coup d'envoi à 15h00 heure locale, ndlr). Nous devons garder le jeu aussi vite que possible et soutenir notre capacité à gérer la chaleur un peu mieux que notre adversaire. »Yamanaka - van den Heever, Riley, Nakano, Fifita - (o) Yamasawa, (m) Shigeno - Tatafu, Gunter, Leitch - Cornelsen, Vanderwalt - Valu, Sakate, InagakiHashimoto, Morikawa, Kakinaga, Dearns, Makisi, Nakajima, Lee, Takahashi