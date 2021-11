Tests d'automne : L'Italie gagne son premier match depuis deux ans, l'Ecosse domine le Japon

Enfin une victoire pour la Squadra Azzura ! Depuis un match de poules contre le Canada à la Coupe du Monde en septembre 2019, l'Italie n'avait plus remporté le moindre match ! Mais après seize défaites d'affilée, les hommes du nouveau sélectionneur Kieran Crowley ont enfin renoué avec le succès, en disposant de l'Uruguay (17-10), classée trois rangs derrière eux au classement World Rugby (17emes contre 14emes), dans le petit stade de Parme. Les Italiens, qui ont fait débuter en équipe nationale plusieurs joueurs ce samedi, n'ont pas survolé les débats, loin de là, mais l'essentiel est là : ne pas finir fanny l'année 2021. A la mi-temps, l'Italie menait 10-3 après avoir marqué un seul essai, par l'ailier Pierre Bruno, qui honorait sa première sélection et n'avait pas pu retenir ses larmes pendant l'hymne. Le joueur de Zebre a filé dans l'en-but après une action où il a été bien décalé côté droit après une touche côté gauche et un ballon porté. Les Italiens ont bien entamé la deuxième période avec un essai marqué à la 53eme par Hame Faiva, né en Nouvelle-Zélande et sélectionné lui aussi pour la première fois. Le talonneur s'est retrouvé au départ de l'action (touche côté droit) et à la conclusion après un nouveau ballon porté (17-3). Mais sept minutes plus tard, l'Uruguay, qui sera dans la poule de la France au Mondial 2023, a réussi à marquer également après du jeu près de la ligne, grâce au troisième ligne Santiago Civetta (17-10). Mais les Sud-Américains ne sont pas parvenus à marquer l'essai du match nul, l'Italie peut être soulagée !

Un record pour Hogg

L'Ecosse, de son côté, avait un bilan bien plus reluisant que l'Italie, et a signé ce samedi sa sixième victoire en dix matchs cette année, contre le Japon (29-20). Face à une équipe classée trois rangs derrière eux (10eme contre 7eme), les hommes de Gregor Townsend ont souffert également, mais l'ont emporté grâce à cinq essais. Le XV du Chardon a dominé assez largement la première mi-temps et est rentré aux vestiaires en menant 19-6. Duhan van der Merwe, dès la 5eme minute, avait ouvert le score après une touche côté gauche, un ballon porté et une grosse poussée (5-0). Puis c'est le capitaine Stuart Hogg qui a trouvé l'intervalle côté gauche après un renversement de jeu de Finn Russell pour aller inscrire son 25eme essai en sélection, nouveau record (12-6, 28eme) ! Darcy Graham a ajouté sa pierre à l'édifice à la 39eme, en marquant dans le coin droit après une bonne passe de Russell (19-6). En deuxième mi-temps, le Japon a profité de sa supériorité numérique suite au carton jaune de Jamie Bhatti (accumulation de fautes) pour inscrire deux pénalités et revenir à (19-12). Mais à la 55eme, Stuart McInally, tout juste entré en jeu, a redonné de l'air à l'Ecosse en marquant après un ballon porté (26-12). Neuf minutes plus tard, le Japon a enfin été récompensé par un essai, inscrit par Tevita Tatafu, lui aussi après un ballon porté (26-17). Les Nippons ne sont pas parvenus à inquiéter les Ecossais durant le dernier quart d'heure, et ils concluent donc leur année par une cinquième défaite en six matchs.



TESTS D'AUTOMNE

Samedi 20 novembre 2021

Italie - Uruguay : 17-10

Ecosse - Japon : 29-20



16h15 : Angleterre - Afrique du Sud

18h30 : Pays de Galles - Australie