Super Series: Les Bleues renversées par l'Angleterre

Le XV de France féminin, qui avait réussi l'exploit de battre la Nouvelle-Zélande (25-16) ce week-end, pour le compte de la deuxième journée des Super Series, a failli en faire de même contre l'Angleterre, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Menant 18-5 à la pause après deux essais de Banet (1ère) et Boujard (22e), les Bleues ont finalement été rattrapées puis dépassées en seconde période, où elles n'ont plus inscrit le moindre point alors que les Anglaises ont inscrit deux essais et glané la victoire sur une ultime pénalité à la 72e minute.

Après trois journées, l'Angleterre est seule en tête avec trois victoires, la France quatrième sur cinq (les Américaines sont dernières) après avoir également perdu son premier match devant le Canada (19-36).