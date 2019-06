Super Rugby: On connaît les quarts de finale

Les affiches des quarts de finale du Super Rugby, dont a accouché samedi la dernière journée de la saison régulière, seront marquées le week-end prochain par une duel 100 % néo-zélandais entre les Crusaders, numéros un de cette phase régulière, et les Highlanders (NZL, 8e). Les 3 autres chocs opposeront les Jaguares (ARG, 2e) aux Chiefs (NZL, 7e), les Brumbies (AUS, 3e) aux Sharks (AFS, 6e) et les Hurricanes (NZL, 4e) aux Bulls (AFS, 5e).

La Nouvelle-Zéande, double championne du monde en titre, place ainsi 4 de ses provinces à ce stade de la compétition. C'est lae plus fort contingent devant l'Afrique du Sud (2), alors que l'Argentine et l'Australie auront un représentant chacun.

DID YOUR TEAM MAKE IT?

Plenty of action and drama in the last round but we have the final eight..... as @crusadersrugby @JaguaresARG @BrumbiesRugby and @Hurricanesrugby secure home advantage...

Full news and scores: https://t.co/1clbgDwp03 pic.twitter.com/C6h8tBBXD0