Super Rugby : La Fédération Australienne a présenté son plan de relance

Le Super Rugby va-t-il vivre une nouvelle révolution ? Alors que son format n’a cessé de changer ces dernières années entre élargissement à l’Argentine et au Japon puis recentrage sur ses trois terres fondatrices, la compétition phare des provinces de l’Hémisphère Sud subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. En effet, la saison 2020 du Super Rugby a été stoppée net et contraint les franchises australiennes et néo-zélandaises à reprendre leurs activités dans leur coin alors que l’Afrique du Sud a récemment écarté toute reprise des compétitions. C’est pour permettre à la compétition de survivre que la Fédération Australienne de rugby (Rugby Australia) a dévoilé ce lundi son plan. L’idée serait d’organiser une phase finale à huit permettant de désigner la meilleure équipe de l’Hémisphère Sud. Cette compétition, qui pourrait prendre le nom de « Super 8 » viendrait en conclusion d’une saison où les équipes d’un même pays s’affrontent dans une compétition nationale organisée au nom du Super Rugby.

Tout le rugby de l’Hémisphère Sud représenté dans un « Super 8 » ?

A l’issue de ces compétitions séparées, les deux meilleures équipes australiennes, néo-zélandaises et sud-africaine, le vainqueur du championnat japonais et un représentant sud-américain s’affronteraient pour le titre. « Nous ferons tout ce qui est dans l'intérêt du rugby australien et nous avons travaillé dur sur une variété de modèles de compétition, pas seulement pour le Super Rugby mais pour tous les niveaux du jeu », a confié Rob Clarke, directeur exécutif par intérim de la Fédération Australienne de rugby. Pour les formations australiennes, Rugby Australia a dévoilé deux axes de travail avec une compétition exclusivement domestique ou un championnat commun avec les formations néo-zélandaises. Ce à quoi la Fédération Néo-Zélandaise a répondu en proposant une compétition avec ses cinq équipes, entre deux et quatre équipes venant d’Australie et une permettant une représentation des îles du Pacifique. Des propositions qui voient les deux fédérations tenter de tirer la couverture vers soi et qui pourrait nécessiter un compromis afin de permettre la pérennité du Super Rugby.