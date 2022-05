La France impuissante face aux Américains



En effet, après une première journée bien délicate samedi (victoire contre le Canada, puis défaites contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie) lors de la phase de groupes, l'équipe de France de rugby à VII a continué d'être sur courant alternatif ce dimanche, alors qu'elle visait une 9eme place lors de cette étape du circuit mondial pour sauver l'honneur. Pour cela, l'équipe du sélectionneur tricolore Jérôme Daret devait remporter ses trois matchs au menu du jour. Dans la matinée,Contre la formation africaine, le Toulousain Nelson Epée a inscrit un doublé en première période, alors que Paulin Riva, le Briviste Aaron Grandidier et Jordan Sepho ont également aplati une fois chacun derrière la ligne des Shujaa.C'est ensuite que les choses se sont à nouveau compliquées pour les Bleus à Londres., lors de cette étape du circuit mondial. Auteur de deux essais en première période, l'Américain Lucas Lacamp a fait beaucoup de mal aux Tricolores, qui ont répliqué par un nouvel essai d'Epée et un doublé en seconde période de Joachim Trouabal.Pour rappel, la Coupe du monde de rugby à VII se rapproche à grands pas pour eux, du 9 au 11 septembre en Afrique du Sud. Après le rendez-vous de ce week-end, il restera une dernière étape à Los Angeles (27-28 août) avant le grand rendez-vous de l'année 2022.