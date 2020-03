Après la Fédération française de football jeudi, c’est la Fédération française de rugby qui met sur pause les compétions qu’elles gèrent, c’est-à-dire tout le monde amateur. Bernard Laporte, son président, l’a annoncé ce matin : « Il est de notre responsabilité de prendre les décisions qui s’imposent dans le droit-fil des annonces développées par le Président de la République. En conséquence, la FFR suspend dès ce jour toutes ses compétitions, rassemblements et entraînements, ainsi que ceux de ses Ligues, Départements et Clubs, jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise. Tous les championnats, de toutes les catégories sans exception, sont suspendus, ainsi que toutes les activités des Ecoles de Rugby, afin de lutter efficacement contre la propagation du COVID-19. Nous demandons à l’ensemble de notre réseau de respecter scrupuleusement ces consignes qui sont d’un très haut intérêt national. (…) C’est un acte incontournable de solidarité avec la communauté nationale. La contribution du Rugby Français sera sans faille », écrit le président de la FFR. Rappelons que le monde professionnel, lui n’a pas encore pris de décision concernant le Top 14 et la Pro D2. Les présidents de clubs se réuniront lundi. En attendant, la rencontre Montauban – Provence Rugby, match en retard de la 6eme journée de Pro D2, se déroulera devant moins de 1000 personnes ce vendredi. Aucune journée de Pro D2 ni de Top 14 n’étaient prévue ce week-end de toute façon.