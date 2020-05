Pro14 : Une partie du capital rachetée par le fonds d'investissement CVC Capital Partners

🏉 @PRO14Official confirms strategic partnership with CVC Capital Partners to develop the #GuinnessPRO14

CVC Capital Partners poursuit son offensive dans le rugby européen. Le fonds d’investissement basé au Luxembourg, ancien détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, a officialisé ce vendredi son arrivée au capital du Pro14, le championnat qui regroupe les provinces irlandaises, galloises et écossaises mais également des équipes italiennes et sud-africaines. Déjà détenteur de 27% de Premiership Rugby, qui organise le championnat d’Angleterre de rugby, et dans l’attente d’un investissement dans le Tournoi des 6 Nations pour en prendre 17% du capital dans le courant de l’été, CVC Capital Partners a mis la main sur 28% du Pro14, le reste étant conservé par les fédérations irlandaise, écossaise et galloise de rugby. Une opération qui voit également la Fédération Italienne de rugby rejoindre au capital ses homologues dix ans après la première participation des clubs transalpins.Si le fonds d’investissement entre au capital du championnat, il n’en sera toutefois pas un des décisionnaires sur le plan sportif. « Les Fédérations resteront responsable de manière indépendante concernant les éléments sportifs et réglementaires du championnat au travers d’un comité dédié », assure Pro14 Rugby dans son communiqué. Ce partenariat est un moyen pour l’ancienne Ligue Celte de poursuivre son développement afin de concurrencer les championnats de France et d’Angleterre, bien mieux dotés. « Je suis ravi que nous soyons parvenus à accueillir CVC au sein du Pro14 en tant que partenaire. Notre Conseil d’Administration s’est montré ambitieux concernant nos perspectives et nous avons développé de manière considérable le championnat au cours des dernières années, a déclaré Dominic McKay, président de la société gérant le Pro14. Un de nos principaux objectifs était d’assurer l’arrivée d’un partenaire stratégique afin de nous aider à accélérer nos plan et CVC apporte beaucoup d’expérience et d’expertise en la matière. » Un investissement estimé à 135 millions d’euros qui va permettre au championnat de poursuivre sa croissance et apporter des liquidités aux fédérations concernées.