Pays de Galles : James Davies prend sa retraite après une commotion cérébrale

Seulement 31 ans mais déjà l’âge de la retraite pour « Cubby ». James Davies, le troisième international gallois des Scarlets, a en effet révélé vendredi sur le site de son club qu’il était contraint d’arrêter sa carrière prématurément, lui qui n’a plus joué en compétition depuis novembre 2020. La raison ? Une commotion cérébrale. « J'ai apprécié chaque minute de ma carrière ici aux Scarlets et je me suis fait des amis incroyables en cours de route, mais après avoir parlé à des spécialistes, il est assez clair que je ne peux pas continuer à jouer au rugby. Pour le moment, heureusement, je suis capable de mener une vie normale, ce que je n'ai pas pu faire pendant longtemps après le coup que j'ai eu. Au moindre coup sur la tête à l'entraînement ou dans un match et je pourrais revenir au début de tout ça, ce qui est impensable pour moi. Cela a été des années difficiles, mais le soutien que j'ai reçu de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers, de mes entraîneurs et du club a été incroyable et j'en suis extrêmement reconnaissant. J'ai des souvenirs incroyables sous un maillot des Scarlets, évidemment ces deux week-ends à Dublin (en demi-finale et finale du Pro 12 2017, ndlr), contre La Rochelle, où j'ai aussi dû jouer sur l'aile ! A Toulon, à Bath, battre le Munster à Thomond Park, ces moments se démarquent tous. Mais je me souviendrai tout autant des gars et des trucs hors du terrain. Il y a des coéquipiers, certains qui sont venus et repartis des Scarlets, que je considère comme des amis pour la vie. Toutes ces plaisanteries vont me manquer. Je voudrais également remercier les fans pour tout leur soutien tout au long de mon parcours, les entendre chanter mon nom m'a motivé chaque jour à me remettre sur ce terrain pour jouer."

Une médaille d'argent aux JO de Rio

James Davies a passé toute sa carrière dans le club des Scarlets pour qui il a joué 97 matchs au total depuis 2013, dont 84 comme titulaire, et a marqué 16 essais. Au niveau international, le natif de Carmarthen a en revanche porté trois maillots différents : celui du XV du Poireau (11 sélections, 1 essai), celui de l'équipe du pays de Galles à 7 (17 sélections) et celui de la Grande-Bretagne à 7 (4 sélections), avec qui il avait remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio.