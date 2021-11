Nouvelle-Zélande : Ardie Savea prolonge jusqu’en 2025

Ardie Savea reste fidèle à son équipe et à sa sélection ! Le troisième ligne de 28 ans a en effet prolongé ce mardi son contrat avec les Hurricanes jusqu'à fin 2023 et avec les All Blacks jusqu’à la fin de saison 2025, avec une clause pour partir à l'étranger pendant six mois s'il le souhaite en 2024. Il évolue depuis 2013 avec la franchise basée à Wellington, avec qui il a disputé 108 matchs et a remporté le Super Rugby en 2015 et 2016. « J'ai vraiment apprécié cette saison, les bons comme les mauvais moments, a déclaré Savea sur le site officiel des All Blacks, dont il a été le capitaine pour la première fois cette année. Bien qu'il ait fallu un certain temps pour finaliser mon contrat, ma femme Saskia et moi sommes très reconnaissants de pouvoir jouer ici en Nouvelle-Zélande pendant encore quatre ans. Notre famille est installée et heureuse en Nouvelle-Zélande et il y a des choses que je veux réussir avec les All Blacks et les Hurricanes, à la fois sur et en dehors du terrain. Pour le moment, j'ai hâte de vraiment m'éloigner du rugby et de me rafraîchir mentalement pour revenir et être meilleur pendant la saison 2022. »

Dix matchs avec les Blacks cette année

Sélectionné à 56 reprises avec les All Blacks depuis 2016, le natif de Wellington a débuté 10 des 15 matchs de sa sélection cette année, portant le brassard à quatre reprises durant le Rugby Championship, que les Blacks ont remporté. « Ardie a été fidèle à son premier club Oriental Rongotai, à sa province de Wellington et aux Hurricanes en Super Rugby au cours de sa carrière de joueur et il continue cette loyauté en se réengageant dans le rugby néo-zélandais pour quatre saisons supplémentaires. Ses performances cette saison ont été très solides, et cela témoigne du dynamisme et de la passion d'Ardie pour les Hurricanes et les All Blacks, et il a engagé son avenir à long terme en Nouvelle-Zélande. Nous attendons avec impatience sa contribution continue aux équipes et aux communautés qu'il représente si bien », s’est réjoui Chris Lendrum, le manager général de la Fédération néo-zélandaise de rugby. Après avoir disputé 19 matchs cette saison, Ardie Savea profite actuellement des vacances, avant le coup d'envoi de la saison 2022 de Super Rugby, le 18 février.