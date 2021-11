Nouvelle-Zélande : Aaron Smith de retour pour les matchs contre l’Irlande et la France

Largement victorieuse de l’Italie (7-49) samedi dernier à Rome, la Nouvelle-Zélande a déploré la perte de Brad Weber, touché après un choc à la tête en première mi-temps. Le sélectionneur des All Blacks Ian Foster a dû faire appel à un demi de mêlée en catastrophe, et Aaron Smith a accepté le challenger. A la base, le joueur de bientôt 33 ans, déjà sélectionné à 101 reprises sous le maillot noir, ne devait pas participer à la Tournée d’automne de son équipe, aux Etats-Unis et en Europe, en raison de la naissance de son deuxième enfant. Mais il a finalement pris un avion pour rejoindre Dublin, où la Nouvelle-Zélande doit affronter l’Irlande samedi, avant le choc tant attendu contre la France la semaine prochaine.

Smith : "Je suis reconnaissant envers ma femme"

« Je suis très excité de revenir et de rejoindre les gars. Nous avons deux gros matchs devant nous, et c’est excitant d’en faire partie. Je vais essayer d’aider autant que je peux, et d’apporter un peu d’énergie. Les gars ont fait du bon boulot et c’était génial de les regarder de loin, mais au fond de moi je savais que j’aimerais être là aussi. Depuis que mon petit garçon, Leo, est arrivé, Teagan (sa femme, ndlr) était d’accord. C’était une conversation très rapide. Elle m’a dit : "Vas-y, c’est une grande opportunité pour toi". Je viens sans savoir si je vais jouer, mais je ferai tout pour apporter de l’impact. Petit Leo est en bonne santé. C’était dur pour moi ce matin à 4h45 de dire au revoir, mais je suis reconnaissant envers Teagan." La dernière sélection du demi de mêlée des Highlanders avec les Blacks remonte au 14 août dernier, lors de la victoire 57-22 contre l’Australie en Rugby Championship. Pour le moment, la Tournée d'automne des Blacks se passe à merveille, avec une victoire 104-14 aux Etats-Unis, 54-16 au pays de Galles, et donc 49-7 en Italie. L'Irlande et la France parviendront-elles à les faire tomber ?