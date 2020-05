National : Réunion ce jeudi entre la FFR et la LNR

Verra-t-on donc prochainement la création d'un championnat National de rugby, sorte d'antichambre de la Pro D2 ? Toujours est-il qu'une réunion est prévue pour ce jeudi entre la Fédération française et la Ligue nationale, pour discuter de ce projet pour la toute première fois. Les deux présidents des instances dirigeantes, à savoir Bernard Laporte et Paul Goze, doivent encore se mettre d'accord à ce sujet. D'après l'idée de Laporte lancée ce dimanche, ce nouveau championnat sera composé d'un total de douze clubs. Tous les clubs professionnels n'avaient pas validé une possible montée d'Albi et de Massy en Pro D2.

Une aide logistique de la Ligue ?

C'est pourquoi, le président de la FFR « demandait à la LNR de travailler à la création d'un championnat National à douze clubs. » Durant cette réunion, d'autres points pourraient être débattus entre les quatre représentants de chacune des instances, dont Serge Simon, le vice-président de la Fédération, ou bien encore Emmanuel Eschalier, le directeur général de la Ligue. La FFR compte-t-elle de nouveau demander l'accession d'Albi et de Massy en Pro D2 ? Les 3,4 millions d'euros que Laporte souhaitait injecter pour accompagner ces deux montées serviront-il finalement à la création de ce nouveau championnat ? La Ligue, qui privilégie de sauver les clubs professionnels, va-t-elle rester sur son idée d'apporter une aide logistique à ce projet, à défaut d'une aide financière ? Tant de questions dont les réponses ne seront donc pas connues avant jeudi, au mieux.