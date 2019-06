Munster: L'Australien Larkham rejoint le staff

Stephen Larkham (45 ans), l'ex-ouvreur des Wallabies aux 102 sélections, a choisi de prolonger sa carrière d'entraîneur en Europe en intégrant l'encadrement de la province irlandaise du Munster. Après les Brumbies, en tant qu'entraîneur en chef, et l'équipe d'Australie, en tant qu'adjoint de Michael Cheika au côté duquel il a disputé et perdu la finale de la Coupe du monde 2015, avant de démissionner pour divergences de vue, Larkham s'engage jusqu'en 2022. Le champion du monde 1999 participera, sous les ordres du manager sud-africain Johann van Graan et en tant qu'entraîneur des trois-quarts, à la refonte d'un staff déjà rejoint par l'Anglais Graham Rowntree ; JP Ferreira est le spécialiste de la défense chez les Munstermen.

“Huge credit must go to the Professional Game Board and Johann for their work in bringing him to the province.” #SUAF https://t.co/qAm4B4JDd5