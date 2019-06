Ils sont 4 bizuths à avoir été appelés mardi pour la première fois en équipe de France à l'occasion de la liste des 37 appelés pour la préparation des Bleus à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). L'ailier clermontois Alivereti Raka, le flanker toulousain François Cros, le pilier toulonnais Emerick Setiano et le talonneur toulousain Peato Mauvaka pourraient ainsi découvrir le niveau international à l'occasion de ce Mondial nippon.

"Mauvaka, c’est une histoire incroyable !", a réussi à s'enthousiasmer Jacques Brunel au sujet du jeune talonneur toulousain, propulsé titulaire avec Toulouse cette saison au gré des blessures de Marchand et Ghiraldini pour finir titulaire en finale du Top 14 et champion de France. "Ce garçon est arrivé au gré des blessures, même le Stade était plutôt inquiet de n’avoir plus que des jeunes… Et en fait il s’est révélé totalement, avec ce profil qu’on recherche, capacité à se déplacer, à gagner les duels, des appuis. J’espère que ce sera une bonne surprise." Quant à Setiano, révélé cette saison sous le maillot du RCT : "C’est le profil de joueurs qu’on a retenus en fonction du projet et de l’ambition qu’on a de mettre en place un jeu de déplacement et de mouvement, où il faut de la réactivité et de l’activité. Setiano correspond à ce profil-là, il est jeune et il a montré cette année dans un club pas facile (sic) de la présence et du caractère. C’est la bonne surprise, on espère la révélation de ce tournoi…"