Lions: Gatland (encore) sur le banc en 2021

C'est officiel : Warren Gatland (55 ans), qui s'apprête à quitter son poste de sélectionneur du pays de Galles à l'issue de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), sera bel et bien une fois encore le sélectionneur des Lions britanniques et irlandais pour la tournée 2021 en Afrique du Sud. "Je suis honoré et ravi de mener encore une fois les Lions. Jouer en Afrique du Sud présente de nombreux défis, comme jouer en altitude, et le jeu toujours agressif et physique des Boks" a déclaré le technicien néo-zélandais, qui a déjà mené les meilleurs joueurs des îles britanniques à la victoire lors de la tournée 2013 en Australie et au match nul lors de la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande. Gatland rejoint le légendaire Ian McGeechan, seul technicien à avoir jusqu'à ce jour dirigé les Lions à trois reprises (1989, 1993, 1997).

