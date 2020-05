Lions Britanniques et Irlandais : Un test-match supplémentaire à domicile en 2021

Exclusive | Murrayfield emerges as favourite to host British and Irish Lions in pre-tour Test against Japan | @KateLouiseRowan https://t.co/fpKf7HBGlm

Le Japon va succéder à l’Argentine

C’est un événement attendu tous les quatre ans. Après avoir tenu tête à la Nouvelle-Zélande en 2017, les Lions Britanniques et Irlandais vont effectuer une tournée d’un mois en Afrique du Sud. La sélection des meilleurs joueurs des Iles Britanniques va y disputer pas moins de huit rencontres dont trois test-matchs face aux champions du monde en titre. Le premier aura lieu à Soccer City le 24 juillet avant un deuxième affrontement au Cap la semaine suivante alors que la conclusion de la série est prévue à l’Ellis Park le 7 août. Mais, avant de prendre la route de l’Afrique du Sud, les Lions pourraient bien disputer leur premier match « à domicile » en seize ans.Habitués à évoluer dans l’Hémisphère Sud, les Lions Britanniques et Irlandais ne jouent que rarement devant leurs supporters. Le dernier match de cette sélection en Europe a eu lieu à Cardiff en 2005 et c’était face à l’Argentine. Cette fois, c’est une des nations montantes du rugby mondial, le Japon, qui aura cet honneur. La Fédération Anglaise de rugby a d’abord refusé de l’accueillir puisque la date, le 26 juin, coïncide avec la finale du championnat d’Angleterre prévue sur la pelouse de Twickenham. Mais, selon le Daily Telegraph, c’est Murrayfield qui a remporté le droit d’accueillir cette rencontre de prestige. Un test-match qui sera un premier galop d’essai pour l’équipe de Warren Gatland avant la tournée. Les organisateurs espèrent remplir les 67 000 places du stade d’Edimbourg alors que 30 000 Britanniques sont attendus en Afrique du Sud pour suivre cette tournée.