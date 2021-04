Lions Britanniques et Irlandais : Un staff renouvelé mais expérimenté sélectionné par Warren Gatland

Here are your coaches for the 2021 #CastleLionsSeries against South Africa 🦁

A blend of experience and fresh perspective 💪



Read more about the appointments below ⤵️#LionsRugby



— British & Irish Lions (@lionsofficial) April 13, 2021

Gatland mise sur la nouveauté et la continuité

Warren Gatland a fait son choix. Alors que les Lions Britanniques et Irlandais doivent démarrer le 26 juin prochain leur tournée quadriennale avec un test-match face au Japon à Murrayfield avant de prendre la direction de l’Afrique du Sud pour huit autres rencontres dont trois face aux Springboks champion du monde, l’ancien sélectionneur du pays de Galles a dévoilé ce mardi les contours du staff qui encadrera la sélection des meilleurs joueurs issus des Iles Britanniques. Sélectionneur de l’Ecosse, l’ancien demi d’ouverture Gregor Townsend aura en charge l’attaque quand son adjoint au sein de l’encadrement du XV du Chardon Steve Tandy aura comme responsabilité la défense, étant une petite surprise aux yeux des observateurs. Pour la quatrième fois consécutive, le jeu au pied sera l’apanage de Neil Jenkins quand Robin McBryde, actuellement entraîneur adjoint au Leinster, se chargera d’entraîner plus spécifiquement les avants.Warren Gatland assure dans un communiqué être « ravi d’avoir composé un staff avec tant de qualité », un « groupe vraiment solide » dont il assure croire en la complémentarité tout au long de la tournée en Afrique du Sud. Un contexte que Gregor Townsend connaît bien pour avoir participé à celle organisée en 1997. Pour Warren Gatland, l’idée est d’apporter « de nouvelles voix et une perspective différente », d’où l’arrivée d’éléments tels l’actuel sélectionneur de l’Ecosse, qui y « réalise un très bon travail » qui a « la connaissance des demandes d’une tournée des Lions en Afrique du Sud en tant que joueur et ce qu’il faut pour s’imposer là-bas ». Neil Jenkins, très expérimenté comme entraîneur des Lions sera le témoin de la « continuité » voulue par Warren Gatland. L’ancien ouvreur a, selon le technicien néo-zélandais, « pleinement conscience de l’exigence que demande un telle tournée » et compte « tirer parti de son expérience » au moment de défier les champions du monde sur leur terres.