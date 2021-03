Les finales de Coupes d'Europe n'auront pas lieu à Marseille

Les finales de Challenge européen et de Coupe d'Europe de rugby n'auront pas lieu à Marseille les 21 et 22 mai comme prévu initialement, "afin de limiter les déplacements transfrontaliers et les risques de transmission du Covid-19", a annoncé mercredi l'organisateur.

L'European professionnal club rugby (EPCR), qui chapeaute les deux compétitions, "travaille en collaboration avec ses ligues et fédérations actionnaires pour trouver des alternatives pour l'organisation des deux matchs", a-t-il indiqué dans un communiqué, en précisant que les finales 2022 auront, elles, bien lieu à Marseille.

A l'issue d'une assemblée générale, qui s'est tenue mercredi, L'EPCR a aussi décidé d'attribuer les finales de l'édition 2023 à la ville de Londres qui les accueillera au Tottenham Hotspurs Stadium, selon le communiqué.

Les billets achetés pour les finales de cette année seront "valables pour les matchs de 2022", a par ailleurs ajouté l'organisateur des compétitions européennes de club.

Les demi-finales de l'édition 2021 se dérouleront quant à elle "à domicile, dans les stades des clubs", a précisé l'EPCR. Le programme sera connu à l'occasion d'un tirage au sort le 11 avril.

Après un phase de groupes écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, les compétitions européennes de rugby reprennent à partir de vendredi avec les huitièmes de finale.