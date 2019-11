Les Bleues veulent leur revanche sur l'Angleterre

Une semaine après leur défaite à Clermont face au XV de la Rose (10-20), les joueuses de l'équipe de France entendent bien prendre leur revanche à l'occasion du second test-match de la tournée d'automne ce samedi, à Exeter (14h10).

Un nouveau 'crunch' pour lequel 4 changements interviennent dans le quinze de départ avec les titularisations de Céline Ferer en 3e ligne et de Ian Jason sur une aile en lieu et place respectivement de Marjorie Mayans et de Marine Menager, mais aussi et surtout une charnière toute neuve, puisque la demi de mêlée toulousaine Laure Sansus et l'ouvreuse de Montpellier Morgane Peyronnet prennent les commandes de ce collectif tricolore qui a soif de rendre la pareille à ses rivales : "Nous étions frustrées de notre dernier match contre les anglaises... On repart à l'attaque !", lance ainsi la 2e ligne Lenaïg Corson sur Twitter.

Le XV de France : Trémoulière - Boujard, Boudaud, Vernier, Jason - (o) Peyronnet, (m) Sansus - Hermet (Cap.), R. Menager, Ferer - N'Diaye, Corson - Joyeux, Sochat, Deshaye.

Remplaçantes : Thomas, Domain, Traore, Roux, Annery, Bourdon, Castel, M. Menager.