Le Circuit mondial va s'arrêter à Toulouse

Après deux saisons gâchées par la pandémie de coronavirus (six étapes en 2019-20, deux en 2020-21), le Circuit mondial de rugby à 7 espère retrouver son rythme normal en 2021-22, dont le calendrier a été dévoilé ce mardi par World Rugby. Si tout va bien, la saison comportera dix étapes masculines et sept étapes féminines. Elle débutera les 26-27 novembre (à huis clos) et les 3-4 décembre (en public) à Dubaï avec deux tournois masculin et féminin. Puis les hommes et les femmes se donneront rendez-vous du 21 au 23 janvier à Malaga en Espagne (une grande première) et le week-end suivant à Séville (une première également). Les rugbymen se rendront ensuite à Vancouver (Canada) les 26-27 février, puis à Los Angeles le week-end suivant. Le mythique tournoi de Hong Kong accueillera ensuite les hommes et les femmes du 1er au 3 avril, puis les hommes iront à Singapour les 9-10 avril tandis que les femmes iront à Langford (Canada) le 30 avril et 1er mai. Enfin, le Circuit reviendra en Europe en mai, avec une étape mixte à Toulouse les 20-22, qui couronnera le champion féminin, et une étape masculine à Londres les 28-29.

La Grande-Bretagne à Dubaï



Alors que Paris recevait le Circuit mondial ces dernières années, c’est donc la Ville Rose qui aura cet honneur en 2022. Les deux villes espagnoles de Malaga et Séville remplacent quant à elles provisoirement les étapes de Sydney et Hamilton en raison des restrictions de voyage pour se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande en cette période de pandémie. Rappelons que la saison de rugby à 7 se terminera en fanfare avec la Coupe du Monde au Cap du 9 au 11 septembre (une compétition qui ne compte pas pour le Circuit mondial). La Grande-Bretagne participera aux deux premiers tournois à Dubaï, dans le cadre de l'accord de principe pour l'année civile 2021, avant de redevenir une fédération nationale pour le reste de la saison.

Les Bleus à la relance, les Bleues visent les sommets

L'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles participeront au Circuit masculin et l'Angleterre au Circuit féminin. Ainsi, après Dubaï,et les 11 équipes féminines seront l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Angleterre, les Fidji, la France, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l'Espagne et les États-Unis. Sixième de la saison 2020 puis absente en 2021 en raison des restrictions de voyage et non qualifiée pour les JO, l’équipe de France masculine tentera de reprendre son élan, alors que Bleues, quatrièmes en 2020 et absentes en 2021, viseront les sommets, elles qui ont remporté une belle médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo.