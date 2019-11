"La France sera l'équipe à battre dans 4 ans", et c'est Woodward qui le dit !

Si Bernard Laporte et la Fédération Française de rugby (FFR) lui ont assigné pour mission de soulever la Coupe du monde à l'occasion de la prochaine édition, qui en 2023 sera organisée en France, Fabien Galthié, nouveau sélectionneur du XV de France, s'est fixé cette semaine pour premier objectif de "rentrer dans le Top 3 mondial". Mais d'autres estiment déjà que les Bleus seront les favoris pour succéder à l'Afrique du Sud au palmarès dans 4 ans.

Well done @FranceRugby re Shaun Edwards .. a real game changer for them - France will be the team to beat in 4 years time . Have never understood why @EnglandRugby did not move heaven and earth to get Shaun to Twickenham , another English coach working with our greatest rivals ?! https://t.co/R0rcZIaomd