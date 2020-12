JO de Tokyo : Le TQO de rugby à 7 à Monaco

Comme avant les Jeux Olympiques de Rio en 2016, le Tournoi de qualification olympique 2021, hommes et femmes, aura lieu au stade Louis II de Monaco, les 19 et 20 juin 2021. L’annonce a été faite par World Rugby ce jeudi. A ce jour, onze équipes masculines et dix équipes féminines sont d’ores et déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un billet pour les hommes et deux billets pour les femmes seront attribués à l’issue de ce TQO. Douze équipes masculines (le Brésil, le Chili, la Chine, la France, Hongkong, l’Irlande, la Jamaïque, le Mexique, les Samoa, les Tonga, l’Ouganda et le Zimbabwe) et douze équipes féminines (l’Argentine, la Colombie, la France, Hongkong, la Jamaïque, le Kazakhstan, Madagascar, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, les Samoa et la Tunisie) vont donc en découdre dans la Principauté pour décrocher le précieux sésame. Les deux équipes de France (qui avaient toutes les deux été éliminées en quarts de finale à Rio en 2016, pour les grands débuts olympiques du rugby à 7), auront de belles chances dans cette compétition, mais elles n’auront pas le droit à l’erreur, d’autant que la saison de rugby à 7 est bouleversée par la pandémie de coronavirus, avec le report de plusieurs étapes du Circuit mondial. Deux tournois de préparation auront toutefois lieu à Madrid les 20 et 21 février, puis les 27 et 28 février.

Un soutien financier pour le rugby à 7

« Nous continuons à travailler en étroite coordination avec toutes les organisations, les fédérations et les régions hôtes dans un esprit de collaboration et de travail en équipe pour apporter aux joueurs, entraîneurs et équipes les meilleures chances de préparation de haut niveau possibles en vue des JO de Tokyo l'année prochaine, a réagi Bill Beaumont, président de World Rugby. Cela passe par un soutien financier de 4 millions de dollars américains à destination des programmes de rugby à sept au sein des fédérations olympiques qualifiées, mais aussi pour l'organisation de stages d'entraînement et de tournois de haut niveau au cours du premier semestre 2021, à commencer par celui de Madrid en février. Tout en prêtant une attention particulière aux circonstances actuelles, évolutives et particulièrement difficiles causées par la pandémie de Covid-19 cette année, nous continuons à travailler d'arrache-pied sur une nouvelle programmation du HSBC World Rugby Sevens Series 2021 (le Circuit mondial, ndlr). Nous sommes impatients de revenir à une édition classique du HSBC World Rugby Sevens Series en 2022 pour faire avancer le sport qui sera boosté par le succès des épreuves de Sevens aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. »