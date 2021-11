Irlande : Sexton absent quatre à six semaines

Sexton s'interroge sur son avenir

Pas sûr qu’on revoit Jonathan Sexton sur un terrain de rugby en 2021… L’ouvreur légendaire de l’équipe d’Irlande sera en effet absent entre quatre et six semaines après s’être tordu le genou et le cheville lors de la belle victoire du XV du Trèfle contre la Nouvelle-Zélande samedi à Dublin (29-20). Le diagnostic est tombé ce lundi.L’ouvreur de 36 ans avait eu le temps d’inscrire une transformation et une pénalité contre les Blacks, avant de devoir sortir à quinze minutes de la fin. Lors du match précédent, pour sa 100eme sélection, l'ancien joueur du Racing 92 (le seul club dont il a porté le maillot en dehors du Leinster, de 2013 à 2015) avait brillé, marquant un essai, une pénalité et quatre transformations. C’est Jack Carty, qui joue au Connacht, qui a été appelé en renfort pour le remplacer.Avant le début de cette Tournée d'automne, Jonathan Sexton avait fait savoir qu'il attendrait la fin du prochain Tournoi des 6 Nations pour décider s'il poursuivrait, ou pas, sa carrière internationale jusqu'à la Coupe du Monde 2023 : "En ce moment, j’adore ce que je fais. J’adore m’entraîner, mon corps va bien, mon esprit aussi. Dans un monde idéal, j’adorerais continuer. Ce que j’ai appris de l’année dernière, c’est que vous ne pouvez rien prévoir trop à l’avance. Je prends match par match, saison par saison. La Fédération a été très bonne avec moi depuis sept ans, depuis que je suis rentré de Paris.." Réponse en mars prochain, donc...