Ibanez: "Mon rôle sera de prendre de la hauteur"

Si Fabien Galthié avait pu anticiper en tant qu'adjoint de Jacques Brunel, lors du dernier Mondial nippon, sa prise de fonctions en tant que nouveau sélectionneur du XV de France ce mercredi, à Montgesty (Lot), cette intronisation officielle face à la presse du nouveau staff tricolore était aussi ce mercredi l'occasion de découvrir un certain Raphaël Ibanez dans un costume inédit de manager de ce XV de France.

La mission de l'ancien talonneur et capitaine des Bleus, sans doute plus éloignée du terrain, se situera notamment entre la communication de la sélection, accaparée jusqu'à présent par Serge Simon, et les relations avec la Ligue, donc les clubs.

"Dans ce leadership que je partage avec Fabien (Galthié), mon rôle sera de prendre de la hauteur, avoir une vision 360° du projet sportif du XV de France, explique pour la première fois Ibanez. Je souhaite être le garant d’un certain état d’esprit et d’une éthique, qui renforcent le sentiment d’appartenance à l’équipe de France. Je serai en lien avec les principaux acteurs du rugby professionnel pour qu’ensemble nous travaillons pour mener l’équipe de France au plus haut niveau mondial."