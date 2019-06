Guirado et les éclaireurs à Marcoussis

Ce n'est évidemment qu'une situation provisoire, mais tout de même, il y a quelque chose pour le moins incongru à voir ce mardi débarquer à Marcoussis seulement 8 des 37 joueurs appelés par Jacques Brunel pour débuter la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). La faute à une finale du Top 14 programmée très tardivement, le 15 juin ; or, tous les internationaux concernés par la phase finale du championnat, soit 29 éléments tout de même (les Clermontois, les Lyonnais, les Toulousains et les Rochelais), ne rejoindront leurs coéquipiers qu'à compter du 6 juillet, et encore n'auront-ils pas bénéficié des 4 semaines de repos réglementaires. D'ici là, seuls les éliminés à l'issue de la saison régulière, donc joueurs de Toulon, Bordeaux-Bègles et du Stade Français (Guirado, Setiano, Belleau, Poirot, Gabrillagues, Ollivon, Serin, Fickou) auront entamé un travail basé pour l'essentiel sur de la préparation individuelle et technique.

#XVdeFrance : 8 joueurs sont arrivés à Marcoussis ce matin !



Le XV de France masculin a entamé sa préparation pour la Coupe du monde avec l’arrivée des huit premiers joueurs tricolores.#NeFaisonsXV #RWC2019



