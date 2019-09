Gareth Thomas révèle être séropositif

Semblable à sa démarche lorsqu'il a effectué son coming-out il y a quelques années pour déjà briser un tabou, Gareth Thomas (45 ans), l'ancien capitaine de l'équipe de rugby du pays de Galles, prend à nouveau la parole.

L'ancien joueur du Stade Toulousain, sélectionné à cent reprises avec le XV du Poireau, dont il a porté les couleurs lors de 4 Coupes du monde, a révélé samedi qu'il était porteur du virus HIV depuis maintenant plusieurs années pour contribuer à mettre fin à la stigmatisation des personnes séropositives : "J'ai eu honte de garder un si grand secret, a-t-il notamment déclaré dans un entretien accordé au Sunday Mirror. Cela a eu des conséquences néfastes. (...) J'avais peur que les gens me jugent et me traitent comme un lépreux, par manque de connaissances. J'étais dans un endroit sombre, me sentais suicidaire. J'ai pensé à aller en voiture jusqu'au sommet d'une falaise." Mais 'Alfie' (son surnom), parce qu'il se sait investi d'un mission et qu'il est un porte-voix pour cette cause, a une nouvelle fois choisi de combattre les préjugés au nom de tous ceux qui souffrent dans l'ombre : "Beaucoup de gens vivent dans la peur et la honte d'être infectés par le VIH. Mais je refuse d'en faire partie maintenant. Nous devons vaincre la stigmatisation une fois pour toutes." Il ajoute encore : "Je parle parce que je veux aider les autres et faire une différence."

Dix ans après l'annonce de son homosexualité en décembre 2009, peu avant la fin de sa carrière, Gareth Thomas devient le premier sportif britannique à révéler qu'il est porteur du virus.