Fidji : Deux internationaux accusés d'avoir enfreint les règles de confinement

Il ne fait pas bon violer le confinement aux Fidji, surtout quand on est joueur professionnel de rugby. En effet, deux internationaux dont l’identité n’a pas été révélée par les autorités locales ont été arrêtés pour ne pas avoir respecté les règles strictes mises en application dans l’archipel du Pacifique afin de protéger la population face au Covid-19. Averti de cette affaire, le Premier Ministre fidjien Frank Bainimarama a déclaré que ces deux joueurs ont mis « en danger l’ensemble des Fidji ». Ce dernier a précisé qu’un des deux joueurs a quitté sans autorisation l’hôpital dans lequel il devait respecter une période de quarantaine après être revenu de Singapour, où le coronavirus se propage. « Malheureusement pour lui, il n'a pas pu échapper aux forces de police fidjiennes, a précisé le Premier Ministre dans des propos recueillis par l’AFP. Il a été arrêté et se trouve en isolement à l'hôpital de la ville de Nadi. »

La Fédération Fidjienne va saisir World Rugby

Une affaire qui est également prise très au sérieux par la Fédération Fidjienne de rugby. Cette dernière, par la voix de son directeur général John O’Connor, a assuré qu’elle prendrait toutes « les mesures disciplinaires appropriées contre ces joueurs de rugby professionnels ». De plus, la Fédération entend signaler « leur comportement extrêmement irresponsable à leurs clubs et à la fédération internationale, World Rugby ». Ces deux joueurs pourraient ainsi être suspendus pour plusieurs semaines quand la situation sanitaire permettra la reprise des compétitions. « La famille du rugby fidjien veut officiellement exprimer sa grande déception face à l'attitude irresponsable de ces deux joueurs qui mettent en danger leur famille et d'autres Fidjiens, a ajouté John O’Connor dans une déclaration recueillie par l’AFP. Un tel comportement irresponsable est totalement inacceptable, et nous soutenons l'action de la police et toute autre mesure prise à leur encontre. » Sans doute que ces deux joueurs regretteront leurs agissements.