Fabien Galthié mitigé après la victoire des Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, est revenu sans langue de bois et avec lucidité sur la victoire de ses hommes en Italie, pour l'ouverture de leur Tournoi des Six Nations (24-29). Le coach des Bleus a notamment parlé de l'indiscipline française, pénalisante à hauteur de 18 fautes commises, trop pour le niveau international. Galthié a également détaillé la satisfaction d'avoir glané le bonus offensif (quatre essais marqués), tout comme l'essentiel, finalement : la victoire.

Galthié pointe l'indiscipline des Bleus en Italie

« On est satisfaits de l'avoir gagné, d'avoir pris le bonus offensif - deux des objectifs qu'on s'était fixés - mais on doit reconnaître que c'était dur. La performance est pour le moins mitigée, elle nous laisse un goût amer. On n'a pas atteint tous nos objectifs sur ce match, c'est clair. Mais on a le droit, collectivement, de ne pas être toujours au top, toujours en face de nos attentes qui ont évolué depuis deux ans. Il faut se dire quand même que gagner un match international, dans le Tournoi, à l'extérieur, c'est déjà important. Maintenant, nous sommes conscients qu'on doit faire mieux, beaucoup mieux. 18 pénalités, c'est 18 possessions rendues à l'adversaire... On doit reculer à chaque fois de trente mètres ou encaisser des points. La maîtrise de la règle, que ce soit sur un plan offensif ou défensif, c'est quelque chose qui nous a fait défaut aujourd'hui (dimanche), ça nous a coûté cher en termes de performances. Ça nous a amputés de beaucoup de choses dans notre performance collective. »