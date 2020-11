Coupe du Monde féminine : Quatre équipes de plus en 2025

Beaumont : "Il s'agit là d'un moment important pour le rugby féminin"

La Coupe du Monde de rugby féminin repasse à seize équipes ! Alors que les deux premières éditions, en 1991 et 1994, s’étaient déroulées avec douze équipes, puis les deux suivantes, en 1998 et en 2002, avec seize équipes, avant de revenir à un format avec douze équipes en 2006, 2010, 2014, 2017 et 2021, retour à seize équipes à partir de l’édition 2025 ! C’est ce qu’a annoncé World Rugby ce lundi. « Cette décision historique, prise par le Conseil de la Rugby World Cup un peu plus tôt cette année, correspond à l’engagement de World Rugby d’accélérer le développement du rugby féminin dans le monde grâce à son plan stratégique pour les femmes 2017-25., en offrant la possibilité à davantage d’équipes d’être plus compétitives lors des plus grands événements. Le rugby féminin a connu une croissance record ces dernières années, les femmes et les filles représentant désormais 28% du nombre total de joueurs dans le monde », fait savoir l’instance internationale.Le président de World Rugby, Bill Beaumont, s’est également félicité de cette annonce : « Le rugby féminin est la meilleure opportunité de développer le rugby à l’échelle mondiale. En 2017, nous avons défini un plan ambitieux sur huit ans pour accélérer le développement des femmes dans le rugby, avec un pilier central axé sur la compétition de haut niveau et l'ambition d'améliorer et d'élargir le nombre d'équipes participant à des événements majeurs.Il s'agit là d'un moment important pour le rugby féminin. Cet élargissement de la Coupe du Monde de Rugby ouvre de nouvelles et ambitieuses opportunités de jeu pour les fédérations au plus haut niveau et crée une incitation supplémentaire pour les fédérations du monde entier à continuer d'investir et de développer leurs programmes féminins. » Le processus de sélection des prochains hôtes du Mondial 2025 débutera en février 2021 et se terminera en mai 2022 par un vote du Conseil de World Rugby. Rappelons que la prochaine édition se déroulera à l’automne 2021 en Nouvelle-Zélande, chez les tenantes du titre.